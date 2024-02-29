Вологжанам предлагают выбрать объекты для благоустройства на 2025 год

В Вологде выбрали территории для голосования за объекты благоустройства на 2025 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего городские власти предложили 18 объектов.

В списке есть территории, где уже прошел первый этап благоустройства, например, Осановская роща и Ковыринский сад. Также предложены объекты, которые раньше не входили в программу.

На голосование вынесены следующие пространства:

- Территория вблизи МОУ «СОШ № 16»;

- Парк вдоль реки Содема от улицы Ярославская до Окружного шоссе;

- Осановская роща (2 этап);

- «Аллея Славы» на улице Луначарского;

- Территория Парка Мира со стороны Заречья;

- Сквер 825-летия Вологды (у МОУ «СОШ № 17»);

- Сад по улице Ветошкина (у ДКЖ);

- Аллея по улице Первомайской;

- Комсомольский сквер (село Молочное);

- Сквер героев Специальной военной операции (у Элмы);

- Сквер у дома-музея Петра I;

- Сквер 300-летия полиции (мкр Охмыльцево);

- Ковыринский сад (2 этап);

- Городской сад за Дворцом спорта по улице Конева (в районе улиц Можайского-Зеленая-Береговая);

- Площадь имени Ф. Я. Федулова;

- «Гайд-парк» на улице Воровского;

- Пешеходная зона от улицы Конева до улицы Московской;

- Сквер 100-й дивизии (у ДК Льнокомбината).

«За последние три года у нас появились такие общественные пространства как бульвар Пирогова, Затоновский берег, Рождественский парк, Осановская роща, парк Ветеранов. В обновленном виде они привлекают к себе внимание вологжан и гостей города, становятся местами отдыха. В этом году в рамках федеральной программы начнет преображаться площадь Бабушкина. Какую территорию обновим в 2025 году, предстоит выбрать вологжанам», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Поддержать одну из локаций можно будет в режиме офлайн с 15 по 17 марта на волонтерских пунктах для голосования за территории благоустройства, - сообщает пресс-служба городской администрации.