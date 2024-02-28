Рудольф Чесалов станет главным тренером вологодского «Динамо»

[ Спорт ]

Рудольф Чесалов, наконец, сможет занять должность главного тренера вологодского «Динамо» в новом сезоне. Как говорится в группе клуба в соцсетях, Чесалов зачислен на программу обучения тренерской лицензии «А-УЕФА». Ранее именно отсутствие лицензии не позволяло Рудольфу Чесалову официально занять эту должность.

Тем временем клуб также прошел процедуру аттестации Футбольной национальной лиги на соревновательный сезон 2024 года. В предстоящем сезоне «Динамо» будет выступать в первенстве России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» и Кубке России по футболу.

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