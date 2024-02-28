Пять муниципальных предприятий намерены приватизировать в Череповце

В Череповце в третьем квартале 2024 года намерены приватизировать 5 муниципальных унитарных предприятий. Как сообщает портал GorodVo, проект решения городской Думы Череповца «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024-2026 годы» опубликован на официальном сайте мэрии.
Как указано в проекте, в третьем квартале 2024 года планируется приватизировать пять муниципальных унитарных предприятий:
- МУП «Череповецкая автоколонна № 1456»;
- МУП «Аквапарк Радужный»;
- МУП «Санаторий «Адонис»;
- МУП «Специализированная ритуальная служба»;
- МУП «Теплоэнергия».
Если городские парламентарии проголосуют за это решение, контроль за его исполнением будет возложен на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.