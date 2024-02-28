Вологодский театр кукол поставил спектакль для взрослых

Вологодский театр кукол «Теремок» представил зрителю спектакль для взрослых, поставленный по рассказу Евгения Замятина «Наводнение». Впервые актеры будут играть спектакль» находясь в воде, поскольку история происходит на затопленном водой Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Как сообщает портал «Культура Вологодской области», над спектаклем работала команда из Москвы – режиссер Анна Коонен и художник-постановщик Александра Громова, выпускницы мастерской Бориса Константинова и Виктора Антонова в ГИТИСе.

«В спектакле заняты три актрисы — Дарина Осетрова, Ирина Кармашова и Анна Насонова, которые рассказывают историю женской судьбы, где есть боль и разочарование, преступление, тяжесть душевной ноши и раскаяние... И все это омывает вода. Она смывает все беды и горести, становясь живительной силой, дающей жизнь», - говорится в анонсе к спектаклю.

«У Замятина невероятно красивая проза, которую очень интересно переводить в язык театра кукол. В этом рассказе много метафор, удивительные поэтика и язык. Нам очень хотелось, чтобы придуманные нами образы всему этому соответствовали. Материал тяжелый, но замечательные актрисы театра сделали максимум возможного», - отметила режиссер спектакля Анна Коонен.

По ее словам, для реального ее присутствия была сделана специальная конструкция сцены. В частности, был сделан непромокаемый половик и бассейн, под которым теплый пол, подогревающий воду, потому что актрисы играют в воде. Всю эту конструкцию разрабатывали технологи театра.

«Мы с художницей продумывали ее оформление – отрисовывалась буквально каждая досочка. В сценографии всё продумано до мелочей, с тонкой детализацией: домик, окошечки, фонари, луна… Камерное пространство как раз позволяет все это рассмотреть», – пояснила Анна Коонен.

Премьера спектакля «Наводнение» прошла накануне. Следующие показы состоятся в начале марта. (18+)