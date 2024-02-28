Награжденные госнаградами бойцы СВО бесплатно получат земельный участок

[ Общество ]

Бойцы СВО, награжденные государственными наградами, получили право на бесплатное получение земельного участка. Соответствующий законопроект принят сегодня вологодскими парламентариями на сессии Законодательного собрания области.

Закон был разработан по распоряжению президента и внесен на сессию врио губернатора Георгием Филимоновым. Согласно закону, право на бесплатный земельный участок предлагалось предоставлять военнослужащим, награжденным медалью «За отвагу» и в случае гибели военнослужащего такое право переходило членам их семей.

«Депутаты Законодательного Собрания предложили расширить категорию получателей участка и добавить всех военнослужащих и добровольцев, удостоенных государственных наград за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года. Среди них, в том числе, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За храбрость», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Жукова и медаль Нестерова. Также мера поддержки будет распространяться на семьи награжденных бойцов, погибших в ходе СВО», - пояснил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

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