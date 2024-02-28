Награжденные госнаградами бойцы СВО бесплатно получат земельный участок

Бойцы СВО, награжденные государственными наградами, получили право на бесплатное получение земельного участка. Соответствующий законопроект принят сегодня вологодскими парламентариями на сессии Законодательного собрания области.

Закон был разработан по распоряжению президента и внесен на сессию врио губернатора Георгием Филимоновым. Согласно закону, право на бесплатный земельный участок предлагалось предоставлять военнослужащим, награжденным медалью «За отвагу» и в случае гибели военнослужащего такое право переходило членам их семей.

«Депутаты Законодательного Собрания предложили расширить категорию получателей участка и добавить всех военнослужащих и добровольцев, удостоенных государственных наград за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года. Среди них, в том числе, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За храбрость», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Жукова и медаль Нестерова. Также мера поддержки будет распространяться на семьи награжденных бойцов, погибших в ходе СВО», - пояснил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.