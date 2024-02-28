В Соколе рецидивист забил до смерти свою соседку

[ Происшествия ]

В Соколе задержан 39-летний местный житель, который подозревается в нанесении смертельных травм своей 55-летней соседке. Происшествие случилось в общежитии по улице Добролюбова 21 февраля.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, мужчина отдыхал в компании с потерпевшей за бутылкой спиртного и поссорился.  

«Распивая спиртное с соседкой, в ходе возникшей неприязни нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась. Об этом правоохранителям стало известно на утро следующего дня после поступления информации от соседей», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время подозреваемый, который ранее был неоднократно судим за хищения, задержан. Обстоятельства происшествия уточняются.

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убийство уголовное дело
 

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