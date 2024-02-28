Стая волков уничтожена в окрестностях Вологды

[ Общество ]

Информация об уничтожении стаи волков в количестве семи голов появилась на странице вологодского облохотдепартамента в соцсетях.

«Вологодское областное общество охотников и рыболовов молодцы! С полем! Результат - 7 волков. Популяция серых хищников под контролем», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет журнал «Охота», волки были добыты всего в 40 километрах от областного центра.

«Отличные результаты охоты на волков у вологодских охотников! 40 км от самой Вологды - вот такая стая. Одна волчица ушла», - пишет журнал.

Точное место, где обитала такая стая, не сообщается.

Теги:
охота волки
журнал "Охота"
 

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