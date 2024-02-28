В военной спецоперации погиб 20-летний устюжанин

В зоне проведения специальной военной операции погиб 20-летний житель Великого Устюга Иван Мишенин. Как сообщает портал «Великий Устюг Инфо» в соцсетях, Иван погиб 11 февраля. Обстоятельства его гибели не известны.

Также сообщается, что до подписания контракта с Минобороны Иван работал в местной конном клубе, где проводил занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Наш сын Ванечка погиб на СВО 11 февраля 2024 года. Жизнь остановилась... Вспомните добрым словом. О месте и времени прощания будет известно позже. Последний звонок был - мама ждите домой в отпуск и не продавай Зевса. Ваня был добрым и честным человеком, помощником в конном клубе и дома. Мы могли ему доверить занятия с детьми ОВЗ, он понимал и всегда занимался. Благодаря ему существует наш конный клуб. Все началось с того – мама, давай купим лошадку. Спасибо тебе родной за то, что ты выбрал нас своими родителями, за каждый вместе прожитый день. Мы с папой тебя очень любим, гордимся тобой. Ты погиб, спасая товарищей», - рассказала мама Ивана в соцсетях.