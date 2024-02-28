Вологодские депутаты освободили многодетные семьи от транспортного налога

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли законопроект, освобождающий многодетные семьи от транспортного налога. Документ принят сегодня на сессии Законодательного собрания области. На Вологодчине льгота коснется более 20 тысяч семей.

«Многодетные семьи будут освобождены от транспортного налога на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. При превышении мощности семья сможет уплатить более сниженный налог - на 5250 рублей», - пояснил врио губернатора Георгий Филимонов.

При наличии в семье более одного автомобиля мера поддержки может быть предоставлена в отношении только одного легкового транспортного средства по выбору налогоплательщика.

В Вологодской области почти 90% автомобилей, находящихся частной собственности, имеют мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Поэтому льгота коснется большинство многодетных семей.

Льготу предлагается ввести с 1 января 2024 года.