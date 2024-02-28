Сотрудница областной библиотеки имени Бабушкина скончалась на рабочем месте

Сотрудница областной библиотеки имени Бабушкина Ирина Ермакова скончалась накануне на рабочем месте во время одного из мероприятий. Об этом со ссылкой на супруга Ирины – писателя Дмитрия Ермакова сообщает «КП-Вологда».
«Умерла моя жена Ирина Евгеньевна Ермакова», — написал Дмитрий на своей странице в соцсетях.
Врачам скорой помощи, приехавшим по вызову, осталось только констатировать смерть женщины.
Дмитрий Ермаков также поблагодарил всех друзей и неравнодушных вологжан за слова поддержки.
«Спасибо вам за слова поддержки. За помощь. Я не могу сейчас (и, наверное, не смогу) ответить каждому. Время и место похорон пока не могу назвать. Все напишу, когда узнаю. Спасибо всем. Ирина жила и работала для всех», - рассказал Дмитрий Ермаков.
«Ушла из жизни яркая, полная позитивной энергии женщина, прекрасный организатор, профессионал, увлечённый своим делом, творческая многогранная личность. Это тяжёлая утрата для всего библиотечного сообщества области. Невозможно смириться с этой потерей», — говорится на официальной странице библиотеки имени Бабушкина в соцсетях.