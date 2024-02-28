Сотрудница областной библиотеки имени Бабушкина скончалась на рабочем месте

[ Происшествия ]

Сотрудница областной библиотеки имени Бабушкина Ирина Ермакова скончалась накануне на рабочем месте во время одного из мероприятий. Об этом со ссылкой на супруга Ирины – писателя Дмитрия Ермакова сообщает «КП-Вологда».

«Умерла моя жена Ирина Евгеньевна Ермакова», — написал Дмитрий на своей странице в соцсетях.

Врачам скорой помощи, приехавшим по вызову, осталось только констатировать смерть женщины.

Дмитрий Ермаков также поблагодарил всех друзей и неравнодушных вологжан за слова поддержки.

«Спасибо вам за слова поддержки. За помощь. Я не могу сейчас (и, наверное, не смогу) ответить каждому. Время и место похорон пока не могу назвать. Все напишу, когда узнаю. Спасибо всем. Ирина жила и работала для всех», - рассказал Дмитрий Ермаков.

«Ушла из жизни яркая, полная позитивной энергии женщина, прекрасный организатор, профессионал, увлечённый своим делом, творческая многогранная личность. Это тяжёлая утрата для всего библиотечного сообщества области. Невозможно смириться с этой потерей», — говорится на официальной странице библиотеки имени Бабушкина в соцсетях.

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