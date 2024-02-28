В структуре вологодского правительства появится новая структура – ГУСТ

[ Общество ]

В структуре правительства Вологодской области будет создана новая структура – главное управление содержания территорий – ГУСТ, которая будет следить за соответствием стандартам благоустройства.

«Для качественной реализации программы благоустройства территорий будет создан новый государственный орган – главное управление содержания территорий. Ему будут подчинены департаменты городского хозяйства всех муниципалитетов Вологодской области», - рассказал врио губернатора региона Георгий Филимонов. 

Новая структура будет контролировать органы местного самоуправления, а также разрабатывать комплексные программы по благоустройству территорий. В том числе парки и общественные пространства. Помимо этого, сотрудники управления совместно с центром управления территорий буду реагировать на обращения граждан и фиксировать различные нарушения.

Как уточнили в пресс-службе врио губернатора, все органы местного самоуправления должны привести свои правила благоустройства в соответствии с областными стандартами в течение трех месяцев.

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