В структуре вологодского правительства появится новая структура – ГУСТ

В структуре правительства Вологодской области будет создана новая структура – главное управление содержания территорий – ГУСТ, которая будет следить за соответствием стандартам благоустройства.

«Для качественной реализации программы благоустройства территорий будет создан новый государственный орган – главное управление содержания территорий. Ему будут подчинены департаменты городского хозяйства всех муниципалитетов Вологодской области», - рассказал врио губернатора региона Георгий Филимонов.

Новая структура будет контролировать органы местного самоуправления, а также разрабатывать комплексные программы по благоустройству территорий. В том числе парки и общественные пространства. Помимо этого, сотрудники управления совместно с центром управления территорий буду реагировать на обращения граждан и фиксировать различные нарушения.

Как уточнили в пресс-службе врио губернатора, все органы местного самоуправления должны привести свои правила благоустройства в соответствии с областными стандартами в течение трех месяцев.