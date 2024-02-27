В Вологодской области в 2024 году планируют реализовать около 350 мероприятий на общую сумму более 23 млрд рублей

В Вологодской области в рамках народной программы «Единой России» в 2024 году планируется реализовать порядка 350 мероприятий на общую сумму более 23 млрд рублей.

Итоги реализации народной программы в 2023 году и планы на 2024 год были рассмотрены на заседании президиума политсовета партии «Единая Россия» под руководством секретаря ВРО, председателя Законодательного собрания Вологодской области Андрея Луценко.

Напомним, народная программа сформирована в 2021 году на основе предложений жителей Вологодской области. Инициативы собирались с марта по август 2021 года в несколько этапов. Во-первых, на 11 окружных форумах партии «Единая Россия», в которых приняли участие представители всех муниципалитетов региона. Кроме того, был задействован отраслевой принцип: прошли 35 круглых столов по проблемам образования, культуры, экологии, сельскому хозяйству и ряду других. В этих мероприятиях приняли участие около четырех тысяч человек. Также предложения поступали от жителей через сайт «Градсоветы: общее дело».

После анализа поступивших предложений в работу было взято более 196 тысяч обращений. В рамках программы планируется выполнить порядка 11,9 тысяч мероприятий.

Народная программа Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» была согласована Президиумом Генсовета и принята конференцией ВРО партии «Единая Россия», с ней кандидаты пошли на выборы депутатов ЗСО в 2021 году.

«В целом, с сентября 2021 года выполнено более 56,9% народной программы. Выполнены или находятся в стадии реализации работы по 4 681 объекту, что позволило учесть 101 211 предложений граждан. Объем финансирования с учётом средств местных бюджетов составил более 103 миллиардов рублей, - рассказал председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко. - Также на президиуме утвердили итоги реализации народной программы «Единой России» за 2023 год. Выполнено и находится в стадии реализации 99,7% программы».

По данным местных штабов, в 2023 году среди 1600 объектов народной программы ремонтировались и строились региональные и муниципальные дороги, учреждения здравоохранения, образования, объекты культуры, дворы и общественные пространства.

Ход реализации народной программы также был рассмотрен на заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области.

«До депутатов фракции было доведено соответствующее решение президиума регионального политсовета. Поставлены задачи по дальнейшей работе с народной программой, - прокомментировал Андрей Луценко. - Отмечу, все пункты и положения программы реализуются на основании решений органов государственной власти и местного самоуправления. Так, в 2024 году планируется реализовать порядка 350 мероприятий на общую сумму более 23 миллиардов рублей».

Добавим, все объекты, входящие в народную программу, контролируют депутаты «Единой России» в Законодательном собрании и муниципалитетах.