Все райцентры Вологодской области с сегодняшнего дня обеспечены интернетом

«Оптическая связь гарантирует скорость передачи данных до 800 Мбит/с, что в десятки раз выше, чем по другим технологиям. Благодаря этому абоненты Ростелекома могут пользоваться всем спектром цифровых сервисов: действительно быстрым и безлимитным интернетом, онлайн-кинотеатром Wink, видеонаблюдением и другими услугами», - рассказал директор Вологодского филиала Ростелекома Евгений Забродин.

Сетевики проложили 600 километров оптики

Ростелеком построил оптическую инфраструктуру во всех 26 райцентрах Вологодской области. Последними специалисты компании подключили к сети Никольск и Липин Бор - теперь более 100 тысяч семей могут пользоваться интернетом на больших скоростях.

Строительство сетей шло быстрыми темпами: только за последние три года связисты проложили почти 600 километров оптики. Подземные коммуникации прокладывали с ранней весны и до наступления минусовых температур. Работы, не зависящие от погодных условий, завершились в январе этого года. Сразу после этого началось подключение новых пользователей по технологии PON, при которой волоконно-оптический кабель заводится непосредственно в дом абонента - это обеспечивает безупречное качество интернет-соединения и высокие скорости передачи данных.

Никольск: от меди к оптоволокну

Жители Никольска и до строительства оптической инфраструктуры пользовались услугами Ростелекома, но ранее доступ в интернет там был организован по медному кабелю. Сейчас абоненты, проживающие в нижней части города (начиная от улицы Кузнецова), смогут переключиться на современную технологию.