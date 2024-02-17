В Великом Устюге водитель потерял сознание и съехал в сугроб

[ Происшествия ]

Инцидент произошел сегодня, 27 февраля, около 12:30 в Великом Устюге, сообщает ИА «Вологда Регион». В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на улице Гледенской у дома №75а водитель «Дэу Нексия» внезапно съехал с дороги в сугроб.

Прибившие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем машины 56-летнего мужчину без сознания. Сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в Великоустюгскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, медики диагностировали у мужчины инсульт. Сейчас он находится в реанимации.

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инсульт ДТП ГИБДД
Фото: ОГИБДД ОМВД России «Великоустюгский»
 

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