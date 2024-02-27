В Сокольском районе обнаружили несанкционированную свалку площадью почти в гектар

[ Общество ]

В Сокольском округе за Кадниковым обнаружили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов и отходов от разборки зданий, отработанных автомобильных шин и других бытовых отходов площадью свыше 9,3 тыс. кв. метров. Ранее Сокольская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в обращении с отходами.

Также установлено, что органы местного самоуправления не принимали никаких мер по выявлению и ликвидации свалки.

В адрес главы Сокольского округа было вынесено представление об устранении нарушений, однако требования не были выполнены. Вследствие этого прокуратура обратилась в суд.

Сейчас суд обязал главу округа ликвидировать несанкционированную свалку.

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