Череповецкие дизайнеры представили коллекцию одежды в Санкт-Петербурге

Череповецкие дизайнеры Юлия Стрелкова и Юлия Бородулина создали сказочную коллекцию «Русские княжны» для модного шоу «12» в Санкт-Петербурге. На мероприятии дизайнеры из разных регионов России представили коллекции одежды, стилизованные под сказку «12 месяцев».

Череповчанкам достался декабрь. Юлия Стрелкова шила платья и сарафаны, а Юлия Бородулина работала над головными уборами и украшениями.

«Я подала заявку, и поначалу рассматривали другую мою коллекцию. Но я поделилась своей идеей с режиссером шоу и показала первый костюм, который был сшит – «гжель». Ей очень понравилась моя задумка, она предложила развивать эту историю, которую мы назвали «Русская княжна». Так я оказалась в шоу, премьера которого прошла в огромном зале в Санкт-Петербурге», – рассказала Юлия Стрелкова.

Череповецкие дизайнеры в своих работах соединили традиционный силуэт и народные росписи жостовскую, городецкую, гжель, хохлому. Коллекция «Русские княжны» символизирует Россию, демонстрирует красоту родных просторов и величие Родины.

Юлия Бородулина не раз участвовала в Неделе российской моды со своими украшениями. Недавно она представила свою новую коллекцию «Редкая птица» в Москве. Изделия очень понравились певице Виктории Цыгановой, которая открывала модный показ.