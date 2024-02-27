Мошенники убедили череповчанина продать квартиру

36-летний житель Череповца отдал мошенникам более 4 миллионов рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником финансовой организации. Он утверждал, что на череповчанина пытаются оформить кредит и, чтобы этого избежать, нужно оформить другой кредит на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей, что потерпевший и сделал. После этого он перевел кредитные деньги на «безопасный счет».

Через некоторое время, череповчанину позвонил тот же «сотрудник банка». На этот раз он заявил, что на квартиру 36-летнего мужчины покушаются злоумышленники, поэтому ее необходимо продать, а вырученные деньги перевести на тот же счет. Череповчанин четко следовал инструкциям.

Больше мошенники на связь не выходили, а сумма ущерба составила 4 миллиона 225 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут мошенников.