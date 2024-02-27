В отношении матери погибшего годовалого ребенка возбуждено уголовное дело

Региональное управление следственного комитета подтвердило факт гибели годовалого малыша при купании в Вологде. В отношении 28-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

Как говорится в сообщении регионального следкома, вечером 26 февраля мать четверых детей, проживающая в квартире дома по улице Гагарина, вышла на время из ванной комнаты, где в это время купались два годовалых малыша.

«В результате оставления малолетних в наполненной водой ванне, т.е. в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, один из мальчиков, не имея необходимых навыков плавания, захлебнулся», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.