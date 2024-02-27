РЕН ТВ сообщает о гибели в ванной годовалого ребенка в Вологде

Источники телеканала РЕН ТВ сообщают, что в Вологде в ванной утонул годовалый ребенок. По информации журналистов, накануне в доме на улице Гагарина мать оставила на короткое время в ванной двух годовалых близнецов. Вернувшись, увидела, что один ребенок утонул.

«В ванной, наполненной водой на 15-20 сантиметров, было обнаружено тело годовалого мальчика без внешних признаков насильственной смерти», – говорится в сообщении источника.

Также уточняется, что женщина отсутствовала в ванной примерно 3-5 минут.

Региональное управление следственного комитета в ближайшее время обещает прокомментировать это происшествие.