РЕН ТВ сообщает о гибели в ванной годовалого ребенка в Вологде

[ Происшествия ]

Источники телеканала РЕН ТВ сообщают, что в Вологде в ванной утонул годовалый ребенок. По информации журналистов, накануне в доме на улице Гагарина мать оставила на короткое время в ванной двух годовалых близнецов. Вернувшись, увидела, что один ребенок утонул.

«В ванной, наполненной водой на 15-20 сантиметров, было обнаружено тело годовалого мальчика без внешних признаков насильственной смерти», – говорится в сообщении источника.

Также уточняется, что женщина отсутствовала в ванной примерно 3-5 минут.

Региональное управление следственного комитета в ближайшее время обещает прокомментировать это происшествие.

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