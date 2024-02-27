ГИБДД Череповца переходит на усиленный режим работы в связи с ростом ДТП

В Череповце количество автомобильных аварий с начала этого года выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным городского отдела ГИБДД на 27 февраля, на дорогах Череповца произошло 35 ДТП, в которых 1 человек погиб и 46 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних произошло 3 ДТП, в которых получили травмы 3 ребенка. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 27 дорожных аварий, в которых 1 человек погиб и 28 человек получили травмы. Таким образом, общее количество ДТП по сравнению с прошлым годом увеличилось на 29%.

Основными причинами ДТП являются несоответствие скорости конкретным условиям движения – 12 ДТП, несоблюдение очередности проезда – 6 ДТП, а также нарушение правил проезда пешеходного перехода и несоблюдение условий, разрешающих движение ТС задним ходом – по 4 ДТП соответственно, - подсчитали в городском отделе ГИБДД.