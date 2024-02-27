Вологодские фехтовальщики на колясках завоевали пять медалей Всероссийских соревнований

[ Спорт ]

Вологодские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях для людей с инвалидностью по фехтованию.

В Уфе с 20 по 27 февраля прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на колясках, в которых приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Вологодскую область на соревнованиях представляли Дмитрий Беляев, Александр Курзин, Александр Половников и Евгения Сметанина.

Вологодские фехтовальщики завоевали 5 медалей (по одной золотой и серебряной, и три бронзы).

Дмитрий Беляев, выступая в категории «C», дважды выходил в финал на шпаге и рапире. В обоих случаях соперником нашего спортсмена по решающему бою был Николай Лукьянов из Московской области. В упражнении на шпаге Беляев завоевал золотую медалей, в финальном бою нанеся сопернику поражение со счётом 15:10. На рапире Дмитрий занял второе место, проиграв в решающей схватке своему сопернику три укола - 12:15.

В это же время в Челябинске прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике в закрытых помещениях, (спорт слепых).

Наш регион представляли три спортсмена - Варвара Бриленкова, Диана Северова и Георгий Шевченко, ведущий-спортсмен Александр Селянинов, тренер Александра Ермакова.

Вологжане завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. Трехкратной чемпионкой соревнований стала Варвара Бриленкова. Вологжанка одержала победу в беге на 200, 800 и 400 метров.

Теги:
фехтование на колясках
 

Последние новости

Вологодские фехтовальщики на колясках завоевали пять медалей Всероссийских соревнований
Стали известны даты проведения фестиваля VOICES в 2024 году
В следственный изолятор Вологды пытались пронести спрятанный в кусковой сахар телефон
Пресс-служба врио губернатора анонсировала «Прямую линию» с Георгием Филимоновым
Вологжанин отправится в колонию за гибель коллеги в ДТП
Вологжанам рассказали, где выбрать подарки для любимых
Житель Тотьмы забил до смерти пожилого мужчину
«Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» за 28 секунд до финальной сирены
Пир во время чумы: россияне бурно отреагировали на странный образ Валерии
За фильм было обидно: что испугало Марину Коняшкину в «Союзе спасения»