Вологодские фехтовальщики на колясках завоевали пять медалей Всероссийских соревнований

Вологодские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях для людей с инвалидностью по фехтованию.

В Уфе с 20 по 27 февраля прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на колясках, в которых приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Вологодскую область на соревнованиях представляли Дмитрий Беляев, Александр Курзин, Александр Половников и Евгения Сметанина.

Вологодские фехтовальщики завоевали 5 медалей (по одной золотой и серебряной, и три бронзы).

Дмитрий Беляев, выступая в категории «C», дважды выходил в финал на шпаге и рапире. В обоих случаях соперником нашего спортсмена по решающему бою был Николай Лукьянов из Московской области. В упражнении на шпаге Беляев завоевал золотую медалей, в финальном бою нанеся сопернику поражение со счётом 15:10. На рапире Дмитрий занял второе место, проиграв в решающей схватке своему сопернику три укола - 12:15.

В это же время в Челябинске прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике в закрытых помещениях, (спорт слепых).

Наш регион представляли три спортсмена - Варвара Бриленкова, Диана Северова и Георгий Шевченко, ведущий-спортсмен Александр Селянинов, тренер Александра Ермакова.

Вологжане завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. Трехкратной чемпионкой соревнований стала Варвара Бриленкова. Вологжанка одержала победу в беге на 200, 800 и 400 метров.