Стали известны даты проведения фестиваля VOICES в 2024 году

Организаторы фестиваля молодого кино VOICES объявили даты проведения мероприятия в 2024 году. Как стало известно, фестиваль пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 7 июля.

«Одиннадцатый год фестиваля задает нам высокую планку, которой мы должны соответствовать. Традиционно основная часть показов пройдет в Вологде. Для нас это больше чем город – это источник вдохновения, место диалога между жителями, туристами и представителями кинематографа», - рассказал директор VOICES Максим Горбов.

По его словам, в этом году будет значительно расширена программа для Череповца. Еще одно отличие фестиваля этого года – открытый прием заявок на конкурс игровых полнометражных дебютов и вторых фильмов в конкурсную программу.

«В этом году отбор конкурсных полнометражных фильмов впервые проходит через open call. Как и всегда, ждем яркое актуальное кино – на конкурс принимаются дебютные и вторые фильмы молодых режиссеров, и мы надеемся, что в этом году они снова смогут громко заявить о себе», - пояснил куратор кинопрограмм Сергей Дёшин.

VOICES – один из главных российских региональных фестивалей, который проводится в Вологодской области с 2010 года. В фокусе фестиваля – российское и зарубежное кино.