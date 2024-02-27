В следственный изолятор Вологды пытались пронести спрятанный в кусковой сахар телефон

В вологодском СИЗО №2 предотвратили попытку доставки мобильного телефона. Как рассказали в пресс-службе регионального УФСИН, запрещенные предметы были спрятаны «ухищренным способом в упаковке кускового сахара».

В сладкой посылке для заключенного сотрудники следственного изолятора обнаружили мобильный телефон, сим-карту, зарядное устройство и Bluetooth-гарнитуру.

«Стоит отметить, что попытки передачи запрещенных предметов родственниками осужденных являются одним из основных каналов их проникновения в исправительные учреждения», - пояснили в региональном УФСИН.

По факту попытки доставки в следственный изолятор запрещенных предметов проводится проверка. Посыльного могут оштрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей.