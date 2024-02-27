Пресс-служба врио губернатора анонсировала «Прямую линию» с Георгием Филимоновым

Пресс-служба Георгия Филимонова заявила о проведении «Прямой линии» с ним 28 марта. Сегодня начался сбор вопросов от вологжан для «Прямой линии».

«По итогам наших встреч с жителями стало очевидно, что формат прямого диалога востребован. Поэтому сегодня начинаем сбор вопросов, на которые отвечу в прямом эфире 28 марта. Откровенно поговорим о наболевшем, не сглаживая острые углы», - цитирует Георгия Филимонова его пресс-служба.

Трансляция мероприятия пройдет по телеканалам «Россия-24», «Русский Север» и «Канал-12», а также в эфире интернет-телевидения «35ТВ» и социальных сетях.

Вопросы главе региона можно задавать уже сейчас любым удобным способом:

- по телефону 8 (8172) 77-77-88 (c 8 до 17 часов в будние дни).

- по электронной почте [email protected] (круглосуточно)

- в социальных сетях с хэштегом #ВопросФилимонову (круглосуточно)

- с помощью виджетов «Сообщить о проблеме» на сайте правительства области, сайтах органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления (круглосуточно).

Как заявил сам Филимонов, ни одно обращение вологжан не останется без внимания. Ответы будут даны даже на те вопросы, которые не попадут в прямой эфир.