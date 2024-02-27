Вологжанин отправится в колонию за гибель коллеги в ДТП

В Кириллове суд признал виновным жителя Череповца в ДТП, в результате которого погиб его коллега. Происшествие случилось в сентябре прошлого года на трассе Вологда-Медвежьегорск.

Как было установлено следствием, двое мужчин на автомобиле Лада Ларгус возвращались из командировки в Липин Бор. На 114-м километре трассы водитель не справился с управлением, Лада улетела в кювет, несколько раз перевернулась и запуталась в сетке от диких животных.

«Водитель смог самостоятельно выбраться из салона автомобиля, а его пассажир был без сознания. Вдвоем с подбежавшим на помощь мужчиной они смогли вытащить коллегу и отнесли от транспортного средства. В этот момент «Лада» загорелась. В результате ДТП 37-летний пассажир скончался на месте происшествия от полученных травм», - рассказали в пресс-службе судов области.

В ходе следствия было установлено, что водитель Лады находился в состоянии наркотического опьянения. Сам уверял суд, что за неделю или за две выкурил сигарету с наркосодержащим веществом. Также подсудимый рассказал, что на мгновение отключился, а когда очнулся от окрика друга, увидел перед собой барьерное ограждение.

Суд посчитал его виновным в ДТП и приговорил к 5,6 годам общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.