Житель Тотьмы забил до смерти пожилого мужчину

В Тотьме 31-летний местный житель забил до смерти 65-летнего мужчину. Происшествие случилось в ночь на 23 февраля в доме на улице Ленина райцентра.

По информации регионального управления следкома, молодой мужчина распивал спиртное в доме у своей знакомой и поссорился с пожилым мужчиной, который был у нее в гостях.

«В ходе возникшей неприязни нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу пребывавшего у нее в гостях мужчины. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте спустя непродолжительное время. Хозяйка жилища, проснувшись ночью и обнаружив, что потерпевший мертв, сообщила об этом в экстренные службы», - рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемый уже признался в совершенном преступлении. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.