«Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» за 28 секунд до финальной сирены

Череповецкая «Северсталь» уступила уфимскому «Салавату Юлаеву», пропустив решающую шайбу за 28 секунд до финальной сирены.

Для обеих команд это был последний матч в регулярном чемпионате.

Первый период завершился со счётом 2:1. У хозяев дублем отметился Иван Дроздов, череповчане ответили голом Руслана Абросимова, который отправил шайбу в дальний угол.

Начало второго периода осталось за «сталеварами». Сначала Илья Иванцов сравнил счёт, а через тридцать секунд нападающий «Северстали» Дмитрий Моисеев резким выстрелом из левого круга вбрасывания вывел свою команду вперёд.

Удержать минимальное преимущество - 3:2 череповчане не смогли. На старте третьей двадцатиминутки Иван Дроздов оформил хет-трик, а за двадцать восемь секунд до финальной сирены Глеб Кузьмин четвёртый раз поразил ворота Георгия Волкова.

Уфимцы во второй раз в этом сезоне обыграли «Северсталь» и вновь со счётом 4:3. Для «жёлто-чёрных» это поражение стало третьим подряд.

«Получился интересный матч. Мы создали много моментов, как и соперник. В концовке получилось так, что нам не хватило концентрации. Мы сегодня дали отдохнуть нашим лидерам, на которых выпала большая нагрузка в последние месяцы. Ребята, которые играли, не разочаровали. Вратарь здорово сыграл. Второй матч у него в КХЛ. Готовимся к плей-офф», - сказал после игры главный тренер череповецкой команды.

Впереди хоккейных болельщиков ждёт самое интересное - плей-офф. В 1/8 финала кубка Гагарина «Северсталь» встретится со «Спартаком». 29 февраля и 2 марта команды сыграют в Москве, а затем серия до 4-х побед переедет в Череповец, где соперники встретятся 4 и 6 марта.