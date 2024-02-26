Пир во время чумы: россияне бурно отреагировали на странный образ Валерии

[ Культура ]
Автор:
Владимир Воронцов

Буквально вчера вышел новый выпуск шоу «Маска». Среди жюри была и Валерия. Звезда произвела фурор среди фанатов и коллеги, изменившись до неузнаваемости. 

Валерия предстала перед публикой в комбинезоне с кружевом и цветами. Правда, больше всего зрителей поразил розовый парик певицы. Бросалась в глаза и объемная мантия того же цвета с длинным шлейфом в пол. 

«Сумасшедше красивый цвет, натуральные волосы, парик совершенно не ощутимый на голове. Даже не знаю, куда нас еще занесет в этом сезоне», — написала Валерия.

Певица поделилась, что ей нравится шоу тем, что можно менять образы и экспериментировать, как душе угодно, никак не ограничивая свою фантазию. 

Однако не всем зрителям это понравилось. Кое-кто счел такое поведение и сам наряд слишком экстравагантными.


«Разве можно такое себе позволять? Пир во время чумы. Постеснялись бы», — раскритиковали Валерию фанаты.

Певица же спокойно отреагировала и сказала, что не видит ничего ужасного в своем новом образе.

 

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