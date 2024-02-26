За фильм было обидно: что испугало Марину Коняшкину в «Союзе спасения»

С 26 февраля зрители смогут увидеть на экранах ТВ историческую драму «Союз спасения». Актриса Марина Коняшкина поделилась впечатлениями от съемок и рассказала о том, чего боялась больше всего.

Марина рассказала, как обрадовалась, что будет играть в этом сериале, хотя и боялась, что ее снова обделят эфирным временем, как это случилось в фильме. В полном метре у актрисы было всего две реплики. Однако когда она увидела сценарий, была приятно удивлена.

«Я себя даже уговаривала: «Не буду торопить события, не буду ни на что рассчитывать!» А когда увидела сценарий, поняла: теперь моя задача – ничего не испортит», – признается звезда.

В сериале у актрисы не только больше диалогов, но и гораздо больше ярких костюмов. Марина рассказала, что была в полном восторге от платья в котором она по сюжету вместе с мужем приезжает к сестре. Костюмеры позаботились обо всех деталях: накидке, шляпке, перчатках. Актриса призналась, что съемки в сериале были гораздо более интересные и живые, чем в кино.