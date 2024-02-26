Против страны, но деньги не пахнут: как Artik продолжает зарабатывать в РФ

Артем Умрихин, также известный как Артик, уехал из РФ после того как началась Специальная военная операция. Он вместе со своей женой и двумя детьми сейчас живет в ОАЭ и возвращаться в РФ в ближайшее время не собирается.

Artik взял паузу в творчестве, которая затянулась на несколько лет. Он не принимает приглашения на выступления в США, Европе и даже в ОАЭ, где находится в данный момент. Умрихин почти исчез из поля зрения папарацци. При этом он не перестал работать над некоторыми проектами и заниматься рекламой своего бренда Artik & Asti, хотя в данный момент это сложнее, чем может показаться.

Несмотря на все трудности дуэт выпустил несколько новых альбомов, и клипов уже с другой солисткой Севиль Веливой. Однако певица уже около года выходит одна на сцену, чем только подогревает слухи о распаде дуэта. Вместе они последний раз выступали в 2022 году. В данный момент Артик вообще не поднимается на сцену.

Артем тем не менее продолжает зарабатывать в РФ, являясь продюсером Севиль. Она – бывшая спортсменка, украинская чемпионка по шотокан-карате. После травмы решила завершить спортивную карьеру и заняться музыкой.

Севиль работает под брендом Artik&Asti. За каждое выступление в московских клубах она зарабатывает примерно 4 миллиона рублей. За границей эта сумма обычно возрастает до 6 миллионов.