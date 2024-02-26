«Как теперь это развидеть»: россияне не оценили киноремейк «Бременских музыкантов»

Новый российский мюзикл, основанный на классическом мультфильме советской школы, побил множество рекордов за все время проката. Кассовые подвиги, к сожалению перебиваются отзывами изумленных (не в лучшем смысле этого слова) зрителей.

Судя по зрительским рецензиям на популярных агрегаторах, фильм постановщика Алексея Нужного в лучшем случае был не понят зрителем. Не помогла ни обновленная музыкальная аранжировка от Максима Фадеева, ни звездный актерский состав. Посетители кинотеатров все равно больше всего несуразные фигуры животных – главных героев и сумбурный сюжет.

«Не знаю, как это развидеть теперь… Пошли всей семьей на этот фильм в надежде получить удовольствие от истории из любимого советского мультфильма и любимых песен. Где-то после 15-й минуты стало тревожно и запахло скукотой, затем полное непонимание происходящего и остальные полтора часа чувство жуткого испанского стыда за создателей этой ерунды»;

«Думала, попаду на яркую веселую сказку, а попала на достаточно мрачный фильм. Разбойники — страшные, петух — страшный, солнца мало, маму утопили, разбойница вызывает неприятные ощущения, задора-юмора мало, сплошная драма»;