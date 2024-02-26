Пешеходный мост в своре улицы Текстильщиков Вологды будет крытым

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил о предстоящем ремонте пешеходного моста через железную дорогу в створе улицы Текстильщиков. Об этом мэр рассказал сегодня во время прямого эфира.

«Завтра размещаем конкурсные процедуры на корректировку проектно-сметной документации по пешеходному мосту на улице Текстильщиков. На эти работы выделены средства из областного бюджета. Откорректировать ПСД предстоит до августа-сентября 2024 года, на это будет направлено 1,5 млн рублей. Затем будет необходимо определить подрядчика на ремонт и начинать сами работы», - пояснил Сергей Воропанов.

По его словам, начало ремонтных работ планируется на 2024 год, а основную часть ремонта проведут уже в следующем году.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, подрядчик полностью заменит балки пролетного строения, лестницы, освещение и перильное ограждение. Также мост сделают крытым, что позволит защитить от осадков пешеходов и саму конструкцию.