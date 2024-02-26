Вологодские мастера малой ракетки в возрасте от 13 до 76 лет боролись за звание лучшего

Настольному теннису все возрасты покорны: интересные командные соревнования по этому виду спорта прошли в минувшее воскресенье в вологодском спортклубе «Планета». В них приняли участие мастера малой ракетки в возрасте от 13 до 76 лет.

За места на пьедестале почета боролись девять команд, честь каждой из которых защищали три спортсмена. В увлекательной борьбе чемпионский титул завоевала местная команда «Планета», за которую выступали Сергей Огарков, Дмитрий Кирилов и Анастасия Березина. Главную конкуренцию победителям составила команда «Оптика-1» (Максим Котов, Илья Галанин и Анастасия Солодкая), представляющая спортивный центр АО «ВОМЗ». В итоге это трио заняло второе место, а еще одна команда центра «ВОМЗ» – «Оптика-2» (Юрий Коптяев, Павел Кудряшов и Надежда Журавлева) замкнула призовую тройку.

Одним из самых зрелищных и напряженных получился поединок между Анастасией Березиной и Анастасией Солодкой, который завершился со счетом 3:1 в пользу более опытной представительницы команды «Планета».

В ходе церемонии награждения лучшим трем командам были вручены кубки, медали и грамоты. Также организаторы поблагодарили всех мастеров малой ракетки за участие и стремление продемонстрировать свои самые лучшие игровые качества.

Украшением соревнований стало участие любительской команды ветеранов «Союзники», в составе которой играли Юрий Нечаев, Юрий Подгаецкий и Диана Лопаткова. В шутку они называли себя самой молодой командой, поскольку суммарный возраст игроков составил всего-то 210 лет. Не желая быть в роли статистов, ветераны выступили вполне достойно, заняв седьмое место.