Риелторов выведут из сумрака

В 2002 году в России была отменено лицензирование риэлторской деятельности. Это привело к значительному росту преступлений в сфере недвижимости. Только за последние пять лет число подобных правонарушений, по данным МВД, увеличилось почти на 20%. Известны вопиющие случаи, когда черные риэлторы не гнушались похищением и даже убийством собственников, чтобы заполучить квартиру. Но чаще всего преступники используют мошеннические схемы: подделывают договоры, выписывают фальшивые доверенности, скрывают сведения об обременении жилья.

Авторы законопроекта уже неоднократно предлагали упорядочить риэлторский рынок, но законопроект «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью» всякий раз отклонялся. В 2021 году Владимир Жириновский, тогда глава фракции ЛДПР в Госдуме обратился непосредственно к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

«Проблема отъема квартир у пожилых имеет угрожающие масштабы. В Москве — сотни случаев в год, по всей стране тысячи. Нужен закон в отношении черных риелторов, запрет деятельности. Приравнять их к мошенникам и наказывать строгим образом — 15-20 лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения. Мы пытаемся провести закон через Госдуму, пока не получается», — говорил Жириновский. Владимир Путин поручил Кабмину изучить вопрос, однако проблема до сих пор не решена.

Во время текущей сессии Госдумы депутаты снова поднимут тему лицензирования риэлторской деятельности. По инициативе Леонида Слуцкого, преемника Жириновского, сейчас разрабатывается законопроект о создании единого реестра риэлторов. Регистрация в подобном регистре позволит отделить добросовестных участников рынка от мошенников и сомнительных специалистов.

«Девять из десяти риэлторов работают в серой зоне. Эти люди не платят налоги, и самое основное, ни за что не отвечают перед клиентом. Необходимо законодательно закрепить, кто такой риэлтор, какие виды услуг он может и обязан оказывать населению. После вступления закона в силу должен появиться госреестр, куда входят все риэлторы», — поясняет зампред Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, один из авторов законопроекта.

Бизнес-сообщество в целом поддерживает эту идею, хотя есть и скептики. Экономист Никита Кричевский полагает, что внедрение реестра противоречит государственному курсу на поддержку предпринимателей. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев уверен, что такая мера вызовет скачок цен на рынке и не решит проблему с неквалифицированными риэлторами. Прежде чем вносить законопроект на весенней сессии Госдумы, эксперт предлагает дополнительно обсудить его с ведущими участниками рынка. Отношение народа к данной инициативе весьма положительное, что подтверждают и предварительные итоги опроса граждан.