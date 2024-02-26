В правительстве региона озаботились проблемами общественного транспорта Вологды

В правительстве Вологодской области обратили внимание на проблемы общественного транспорта Вологды. По словам врио губернатора Георгия Филимонова, вологжане в комментариях жалуются на то, что ждать городских автобусов им приходится по 40 минут. При этом больше десятка автобусов простаивают в гараже.

Как объяснил мэр Вологды Сергей Воропанов, в настоящее время действительно на ремонте находятся 16 автобусов. В большинстве своем – это техника производства «Волгобас».

По словам мэра, при сильных перепадах температур в двигателях автобусов образуется конденсат, поэтому техника выходит из строя.

Сергей Воропанов также пояснил, что производителю уже предъявлены претензии и для ремонта автобусов в срочном порядке вологодскому предприятию были отправлены запчасти.

Еще одна проблема городского ПАТП – массовые заболевания среди водителей автобусов. На сегодняшний день, по словам мэра, на больничном находится 21 водитель.

На это объяснение Георгий Филимонов ответил, что в городе должен быть создан антикризисный план, который позволил бы решить проблемы общественного транспорта на время таких непредвиденных ситуаций.