Вологжане заняли второе место на первенстве России по полиатлону

Вологодская команда заняла второе место на первенстве России по полиатлону среди юношей и девушек 12-17 лет. Соревнования прошли в городе Сасово Рязанской области с 21 по 25 февраля. В состав сборной области вошли воспитанники АНО «ДРОЗД-Череповец» и «Спортивная школа Олимпийского резерва №4» также из города металлургов.

Среди 19 регионов сборная региона заняла 2 место, уступив лишь 10 очков многолетним лидерам - Кировской области.

Среди команд спортивных клубов второе место заняла МАОУ ДО «СШОР№4» Череповца (состав команды Балдин Егор, Шагичева Карина, Смирнова Софья, Уваров Александр, Калинина Таисия, Уварова Ольга).

В личном первенстве череповчане завоевали 1 золотую медаль в командной эстафете среди девушек (Куликова Анна, Шарикова Анастасия, Калинина Таисия). Также вологжане завоевали 3 серебряных и 1 бронзовую медаль.