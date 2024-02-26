Вологжанин Александр Бурыкин вошел в число победителей конкурса «Лидеры России»

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Генеральный директор вологодского ООО «Абит Северо-запад» пошел в число суперфинала конкурса «Лидеры России». Церемония награждения победителей прошла накануне в МХАТе Горького.

«Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Среди победителей – 5 губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, 6 первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях», – заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По сообщению пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей», все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

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