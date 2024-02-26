В Никольске местный житель из ревности зарезал супругу

В Никольске ревнивый 36-летний мужчина зарезал свою 40-летнюю супругу. Убийство было совершено в ночь на 25 февраля.

«По версии следствия, в ночь на 25 февраля 2024 года житель города Никольск, находясь в состоянии опьянения, пришел домой к своей супруге, с которой совместно не проживал, и в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, ударил ее ножом в шею, причинив смертельные повреждения. После содеянного злоумышленник вызвал экстренные службы», - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По факту убийство возбуждено уголовное дело, в рамках которое с места преступления изъяты следы и улики, подтверждающие причастность задержанного к убийству.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.