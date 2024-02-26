В три этапа мошенники выманивали у грязовчанки 2 млн рублей

Более 2 миллионов кредитных средств перевела 54-летняя жительница Грязовца на счет телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МО МВД России «Грязовецкий».

Сначала женщине позвонил «оператор сотовой связи», обратился по имени и отчеству, сказал, что необходимо продлить действие договора по абонентскому номеру. Следуя указаниям злоумышленника, женщина сообщила информацию из смс-сообщения от «Госуслуг».

Следующим этапом был звонок от «сотрудника Госуслуг», который сообщил, что аккаунт на портале взломан, и на женщину оформляют кредиты в разных банках.

В завершение грязовчанке позвонил мужчина по видеосвязи в одном из мессенджеров, представившийся сотрудником следственного комитета. Он бы в обмундировании и предъявил удостоверение. Мошенник убедил женщину в том, что он проводит следственные мероприятия, чтобы выявить недобросовестных сотрудников банка, которые выдали кредиты. По его указаниям, женщина должна была снова взять кредиты в разных банках, положить деньги на счет, чтобы закрыть ранее оформленные кредиты.

Именно это грязовчанка и сделала, тем самым лишившись 2 миллионов 79 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.