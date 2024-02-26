Череповчан возмутила выстроенная из детей надпись «Мы – команда Филимонова»

[ Общество ]

В Череповецком районе разгорается скандал с надписью «Мы – команда Филимонова», выстроенная из местных школьников. В надпись построили учеников 6-11 классов, которые приняли участие в фестивале «Точка роста», прошедшем в лагере «Лесная сказка».  

«Руководители Череповецкого района заставили учеников школ муниципалитета выстроиться в надпись «Мы - команда Филимонова». Всё произошло в лагере «Лесная сказка», куда школьников привезли на автобусах. Согласия родителей учеников никто не спрашивал», - сообщает «Регион35.Инфо».

Жители района, возмущенные проведенной акцией, уже обратились к уполномоченному по правам ребенка в Вологодской области Ольге Смирновой, объясняя свое недовольство тем, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял о недопустимости вовлечения детей в политику.

«Родительская общественность просит вас принять меры и наказать виновных по привлечению несовершеннолетних детей к политической деятельности. Президент В.В. Путин сказал, что вовлечение детей в политику-недопустимо. Согласий с родителей никто не брал», - пишут возмущенные череповчане.

Ольга Смирнова согласилась с возмущениями местных жителей и пообещала в понедельник провести проверку этих фактов.

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