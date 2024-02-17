Череповчане создали лучшие снежные скульптуры в Каргополе

[ Общество ]

В выходные в Каргополе Архангельской области прошел фестиваль снежных скульптур «Снеговик – 2024». Над фигурами работали жители разных регионов, в том числе Вологодчины. Именно наши земляки и стали победителями.

В этом году конкурс был посвящен героям сказок. Скульптуры создавали мастера из Архангельской, Московской, Тульской и Вологодской областей.

«Два дня кипела работа 27 команд талантливых, молодых, задорных участников фестиваля на Соборной площади. Первое место у профессионалов: команда "Вьюговей" (Череповец), название композиции "Краденое солнце"; команда "Мастер Икс" (Череповец), название композиции "Его Величество"», – рассказала заместитель директора Каргопольского многофункционального культурного центра Наталья Летавина.

 

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Фото: Туристско-информационный центр "Каргополь"
 

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