Череповчане создали лучшие снежные скульптуры в Каргополе

В выходные в Каргополе Архангельской области прошел фестиваль снежных скульптур «Снеговик – 2024». Над фигурами работали жители разных регионов, в том числе Вологодчины. Именно наши земляки и стали победителями.

В этом году конкурс был посвящен героям сказок. Скульптуры создавали мастера из Архангельской, Московской, Тульской и Вологодской областей.