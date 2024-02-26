Следствие начало проверку после обрушения стены жилого дома в Соколе

В Соколе в минувшие выходные обрушилась стена двухэтажного жилого дома на улице Советской. Несмотря на то, что дом признан аварийным, предоставление квартир для жильцов дома запланировано только на следующий год.

«Уважаемая администрация, нам еще потерпеть? Подождем, когда нас раздавит заживо, а вы спишите на несчастный случай? Обращались к Лемехову не раз, кроме общежития ничего не может предложить! Пол вздулся, воды вечно нет, канализация полностью отсутствует (люди в ведра ходят) и это центр города», - пишут жильцы дома в паблике «Сокольские сплетни».

После появления сообщения об обрушении стены дома местная администрация заверила, что на место выедут сотрудники аварийно-спасательной службы города и оценят обстановку.

«При необходимости гражданам будет оказана помощь. Дом аварийный, он подлежит расселению. Предоставление квартир жителям дома запланировано на текущий год. Если есть необходимость срочного переезда, просим обратиться в кабинет 113 администрации Сокольского округа», - ответили в местной администрации.

Сегодня в региональном управлении Следственного комитета пояснили, что по факту обрушения стены будет организована процессуальная проверка.