В Вологде почти на 9 месяцев закроют движение в районе перекрестка улиц Щетинина и Панкратова

[ Общество ]

В Вологде на время ремонта моста по улице Панкратова будет закрыто движение по улице от перекрестка с улицей Щетинина. Об этом рассказал во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

По его словам, во вторник, 27 февраля городские власти подпишут контракт с подрядчиком на ремонт моста. Работы будут выполнять специалисты Мостоотряда-61, которые ремонтировали мост через реку Шограш в створе улицы Конева. Работы на мосту начнутся уже в начале марта.  

«Заменим весь конструктив путепровода, опоры и балки, обновим проезжую часть, расширим тротуары до нормативных параметров, сделаем освещение. Также сделает надежное перильное ограждение и подходы к путепроводу. Работы планируем начать в марте, а завершить в декабре 2024 года», - рассказал Сергей Воропанов.

На время проведения ремонтных работ будет закрыто движение от перекрестка с улицей Щетинина.

«Конечно, будут неудобства для водителей и пешеходов, но прошу отнестись с вниманием, поскольку объект крайне важный», - пояснил Сергей Воропанов.  

Теги:
капитальный ремонт мост на Панкратова
 

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