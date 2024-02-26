В Вологде почти на 9 месяцев закроют движение в районе перекрестка улиц Щетинина и Панкратова

В Вологде на время ремонта моста по улице Панкратова будет закрыто движение по улице от перекрестка с улицей Щетинина. Об этом рассказал во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

По его словам, во вторник, 27 февраля городские власти подпишут контракт с подрядчиком на ремонт моста. Работы будут выполнять специалисты Мостоотряда-61, которые ремонтировали мост через реку Шограш в створе улицы Конева. Работы на мосту начнутся уже в начале марта.

«Заменим весь конструктив путепровода, опоры и балки, обновим проезжую часть, расширим тротуары до нормативных параметров, сделаем освещение. Также сделает надежное перильное ограждение и подходы к путепроводу. Работы планируем начать в марте, а завершить в декабре 2024 года», - рассказал Сергей Воропанов.

На время проведения ремонтных работ будет закрыто движение от перекрестка с улицей Щетинина.