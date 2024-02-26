Вологжанин вернул украденное по почте, но его все равно посадят

57-летний вологжанин, будучи пьяным, украл чужое имущество, но позже вернул по почте. Однако ему все равно назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

История произошла в ноябре 2023 года. Вологжанин приехал в Череповец на заработки, а для проживания остановился в хостеле. Спустя несколько дней работы мужчина запил, а работодатель отказался выплачивать зарплату за отработанное время.

От досады вологжанин решил что-нибудь украсть. Взяв на вахте хостела ключ, он проник в чужую комнату. Оттуда он вынес спортивную сумку, рюкзак, зарядное устройство от беспроводных наушников и портативный внешний аккумулятор на общую сумму 2464 рубля. В дальнейшем мужчина планировал продать украденное.

Вернувшись домой, вологжанин обнаружил у себя чужие вещи и решил их вернуть в хостел по почте.

В полицию по факту кражи обратилась администратор хостела, которая просмотрела видео с камер. Вологжанина обвинили в краже чужого имущества, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Мужчина признался в содеянном.

С учетом характеристики личности виновного, а также опасного рецидива преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, осужденным подана апелляционная жалоба.