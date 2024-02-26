Из ЧГУ будут выпускаться демографы

В Череповецком государственном университете начнут готовить новых специалистов – демографов. Об этом сообщила депутат Госдумы Валентина Артамонова.

Кроме того, Вологодчина станет вторым регионом, после Урала, где создадут Межрегиональный центр развития кадрового потенциала в области демографии.

Открытие Центра запланировано на конец марта. На мероприятии представят результаты масштабного исследования в области демографии, проведенного в прошлом году научным центром РАН при поддержке регионального отделения Союза журналистов России.

На открытии также выступит вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Именно она выступила с инициативой создания Российского Координационного центра развития кадрового потенциала в области демографии, открывшегося в марте прошлого года. Главной задачей Центра - формирование и развитие системы подготовки демографов.