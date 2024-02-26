Вологодские синоптики рассказали о погоде в последние дни февраля

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Вологодские синоптики рассказали, что в последние дни февраля в регионе продолжится противостояние теплых атлантических циклонов с запада и морозного антициклона с юго-востока. Благодаря такому соседству в регионе ожидается неустойчивая погода с колебанием температуры в течение суток, а также гололедные явления. При этом по ночам будет подмораживать, а днем практически во всех районах ожидается температура воздуха выше 0 градусов. Среднесуточная температура будет превышать норму на 5-7 градусов.

К примеру, во вторник ожидается облачная погода с умеренными осадками, днем в западных районах столбики термометров поднимутся до +4 градусов.

Примерно такая же погода ожидается в среду и в четверг. Правда, в четверг пройдут небольшие и умеренные осадки.

«Аналогичный характер погоды сохранится до конца недели, суточные колебания температуры будут способствовать сильной гололедице на дорогах в ночные и утренние часы», - уточнили в вологодском Гидрометцентре.

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Вологодские синоптики рассказали о погоде в последние дни февраля
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