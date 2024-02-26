В Череповце рухнул купол спортивного клуба «Планета»

[ Общество ]

В Зашекснинском районе Череповца рухнул купол спортивного клуба «Планета», сообщает портал «Gorodche». Как утверждают очевидцы, конструкция не выдержала скопившегося снега.

Сотрудники мэрии связались с собственниками здания. По их информации на данный момент в здании проводятся плановые ремонтные работы. В официальной группе ВКонтакте спортивного клуба 17 января было опубликовано объявление, что «Планета» не работает. Завершить ремонт планируют на этой неделе.

Дополнительная информация пока не сообщается. 

Теги:
мокрый снег крыша дворец спорта
Фото: gorodche
 

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