В Череповце рухнул купол спортивного клуба «Планета»

В Зашекснинском районе Череповца рухнул купол спортивного клуба «Планета», сообщает портал «Gorodche». Как утверждают очевидцы, конструкция не выдержала скопившегося снега.

Сотрудники мэрии связались с собственниками здания. По их информации на данный момент в здании проводятся плановые ремонтные работы. В официальной группе ВКонтакте спортивного клуба 17 января было опубликовано объявление, что «Планета» не работает. Завершить ремонт планируют на этой неделе.

Дополнительная информация пока не сообщается.