Вологодская область попала в ТОП-10 регионов по потреблению крепкого алкоголя

Вологодская область попала в ТОП-10 регионов по потреблению крепких алкогольных напитков. Розничные продажи алкоголя на душу населения подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным экспертов, в целом в 2023 году продажа водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов в России увеличилась на 3,6%. В Вологодской области продажи крепкого алкоголя в 2023 году увеличились на 3,3% по сравнению с 2022 годом. Также в России выросло употребление вина и пива.

В «десятке» лидеров регионов по потреблению крепкого алкоголя оказались жители севера и Дальнего Востока.

К примеру, на первом месте наибольшие объемы крепкого спиртного на душу населения реализуются у западных соседей Вологодской области – республике Карелия – 16,1 л на человека в год. На втором место оказалась Сахалинская область с потреблением 15,1 л в год. Третье место заняла республика Коми, где реализовано по 14,7 л алкоголя на душу населения. Также в пятерке лидеров – северные соседи Вологодской области - архангелогородцы, потребляющие по 13,1 л на человека в год.

«Лишь немногим ниже спрос на водку, коньяк и другой крепкий алкоголь в Ненецком автономном округе (12,8 л), Чукотском автономном округе (12,7 л), Вологодской области (12,6 л), Камчатском крае (12,5 л) и Мурманской области (12,4 л)», - говорится в отчете службы.

Практически равнодушны к «огненной воде» оказались жители Северного Кавказа. Минимальные официальные продажи водки, коньяка и другого крепкого алкоголя отмечались в Чечне (менее 0,1 л на человека в год), Ингушетии (0,6 л), Кабардино-Балкарии (1,3 л), Северной Осетии (1,3 л), Дагестане (1,4 л), Карачаево-Черкесии (2,1 л), Тыве (3,4 л), Ставропольском крае (4 л), Адыгее (4,5 л) и Саратовской области (4,6 л).