Мэр Череповца показал «550 квадратных метров веселья»

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов показал новые детские площадки, которые будут установлены в городских парках города. Игровые комплексы появятся в парке 200-летия, Соляном саду, парке Ленинского комсомола, у ДК «Северный», а также в сквере у «О'Кея».

«Это будут 550 квадратных метров веселья: современное и безопасное оборудование, которое так нравится детям. В техзадании шесть игровых площадок на каждом участке, много качелей и горок на специальном резиновом покрытии. Несколько вариантов оборудования: интересно будет и малышам, и детям постарше», - написал Германов в соцсеях.

Для родителей около детских площадок будут установлены скамейки, идя на которых можно будет наблюдать за развлекающимися детьми.

По информации мэра города, работы по установке городков завершатся к концу лета. Средства на их строительство выделены из бюджета области.

Теги:
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