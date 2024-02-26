Два человека погибли во время пожара в кирилловском округе

[ Происшествия ]

В Кирилловском округе накануне во время пожара погибли двое мужчин. Трагедия случилась около девяти часов вечера в селе Петровское. По информации регионального управления МЧС, вечером на улице Новой загорелся частный дом.

«Ещё до прибытия пожарных из дома сумела самостоятельно выбраться женщина. Двоих мужчин (1961 и 1973 г.р.), к сожалению, обнаружили погибшими во время ликвидации пожара. Общая площадь пожара составила 82 кв.м.», - уточнили в МЧС.

Обстоятельства трагедии в данный момент устанавливаются.

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